محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
طالبت دار الإفتاء المصرية، الشباب بالمشاركة في استطلاع للرأي بشأن الحملات التي انتشرت مؤخرا، وتطالب الشباب بالعزوف عن الزواج وهي "خليها تعنس، خليك في حضن أمك، خليه ينقرض، خليه يخلل".
وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، اليوم، أن المشاركة في استطلاع الرأي عبر هاشتاج "يسروا خلي المأذون يكتب، وحدة الإرشاد الأسري"، لتقديم حلول عملية للتيسير.
وكان محمد المصري مؤسس "خليها تعنس"، قال إن الحملة لا تستهدف الإساءة للفتيات، ولكن لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج، والحد من مبالغة الأهالي في تكل التكاليف.
وأضاف المصري، في أول حوار له بعد تدشينه الحملة، أن 40% من الفتيات مؤيدات للحملة، مؤكدًا أنه خشي في البداية من غضب مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة، ولكن نيته جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "يسروا".. أول تحرك من "الإفتاء" تجاه حملة "خليها تعنس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.