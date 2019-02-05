محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد فخري بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد فخري بشرق مدينة نصر، والذي تقوم به مديرية الطرق والكباري بالمحافظة في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة.

وقال المحافظ - في تصريحات خلال الجولة - إن شارع أحمد فخري من المحاور الهامة بمدينة نصر، ويمتد بطول 1,600 كم، تم توسعته من خلال تخفيض حجم الأرصفة والجزيرة الوسطى ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى حارة لانتظار السيارات عمودياً مع إنشاء جزيرة وسطى.

وأكد المحافظ على سرعة استكمال زراعة الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة إنارة الأعمدة وتزويد المسطحات الخضراء بشبكة ري، وشدد على رئيس حي شرق مدينة نصر مصطفى عبد العزيز بالبدء بالتنسيق مع أصحاب العقارات والأراضي الفضاء في إزالة التشوهات من على الجدران والأسوار والعمل على توحيد ألوان الطلاء للأسوار.

كما أكد عبدالعال على التنسيق مع ملاك واتحاد شاغلين العقارات وخاصة غير المطلية والتي لاتزال على الطوب الأحمر لطلائها باللون البيج الكريمي وعدم استخراج شهادات المطابقة للعقارات الجديدة قبل الانتهاء من طلاء واجهات العقارات.

وتفقد المحافظ تطهير شارع لوساكا الذي تم توسعته ثمانية أمتار من كل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض 5 أمتار، وتقليص عدد من الأرصفة وتحديد أماكن انتظار.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ وجود بعض الإشغالات بشوارع متفرقة بالحي وأصدر تعليماته الفورية لرئيس الحي بالتعامل معها وعدم السماح بأي إشغالات على الأرصفة.

رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، ومصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر، والمهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق.​