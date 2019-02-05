وزيرة الهجرة: مؤتمر الأخوة الإنسانية يعبر عن الفكر المستنير لشيخ الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن "مؤتمر الأخوة الإنسانية"، الذي استضافته أبو ظبي، هو مؤتمر فريد من نوعه ويمثل حدثًا تاريخيا خاصًا يُعلي القيم العربية والإنسانية، ويعبر عن رؤية عميقة وفكر مستنير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

وأشادت وزيرة الهجرة، فى تصريح اليوم الثلاثاء للصفحة الرسمية للأزهر الشريف على "فيسبوك" على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، بفكرة إقامة المؤتمر على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترعى أكثر من 200 جنسية، وتمثل بوتقة تنصهر فيها كل الديانات والجنسيات والثقافات، معتبرةً أن حضور فضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس المؤتمر أثرى أهميته ودوره في تدعيم أواصر الأخوة والمحبة، ومثل نموذجًا فريدًا يحتذى به ويساهم في إعلاء القيم العربية والأخلاقيات الإنسانية.

وثمنت وزيرة الهجرة اللقاءات التي تمت على هامش المؤتمر والتي دعمت قيم التعايش والتسامح.​