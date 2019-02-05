السيسي يجتمع برئيس الوزراء وقيادات محافظة بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال السفير بسام الراضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترأس اجتماعًا موسعًا بقصر الاتحادية للقيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة المحافظ ورئيس الوزراء ومجموعة وزارية موسعة.

وأضاف راضي، في بيان له اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية للرئيس مع قيادات وأجهزة المحافظات.