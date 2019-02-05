وكيل "تشريعية النواب": نأمل إجراء استفتاء التعديلات الدستورية أول مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس يأمل في إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقدمه من خمس الأعضاء، في الأيام الأولى من شهر مايو المقبل.

وأضاف الشريف لمصراوي، الثلاثاء: هناك مدد إلزامية وحاكمة في إجراءات تعديل الدستور، ونأمل في إجراء الاستفتاء بنهاية أبريل أو مايو المقبلين".

وقال مصدر برلماني آخر: "المجلس يناقش التقرير ثم يوافق عليه بالأغلبية ومن ثم يُحيله للجنة التشريعية، وللجنة 60 يومًا من إحالة الطلب إليها لتقديم طلب المناقشة والحوار المجتمعي.

وأكد أن اللجنة التشريعية من حقها إحالة الطلب إلى المجلس خلال 60 يومًا، وأن المجلس له أن يناقشه خلال شهر وينتهي منه، قائلا: "القصة من يوم ورود الطلب لحد ما يخرج من المجلس خالص ويتعرض على رئيس الجمهورية تاخد 120 يوم".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لديه 30 يومًا يدعو خلالها الشعب للاستفتاء على التعديلات، ويكون الاستفتاء قبل انتهاء شهر من ورود الطلب إليه من البرلمان، على أن يصدر قرارًا جمهوريًا بدعوة الناخبين للاستفتاء في يوم محدد، يعقبها تولي الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم عملية إجراءات الاستفتاء، وربما يجرى الاستفتاء في شهر يوليو المقبل.