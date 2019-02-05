أخبار مصر | بيان هام من "الوطنية للإعلام" بشأن حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من "الوطنية للإعلام" بشأن حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب بمعهد الإذاعة والتليفزيون اليوم، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مقر المعهد بمنطقة وسط البلد وتمت السيطرة على الحريق الذي نتج عنه احتراق في أثاث أحد المكاتب ولا توجد أية إصابات بين العاملين بالمعهد.
وأكدت الهيئة، متابعتها أولا بأول مع قيادات المعهد وقطاع الأمن ملابسات الحريق الذي شب نتيجة ماس كهربائي وذلك بشكل مبدئي لحين الانتهاء من التحقيق في الأمر.
السيطرة على حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب بجراج السيارات ومكاتب معهد الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، دون وقوع إصابات.
وكانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مرفأ سيارات بأحد مباني ماسبيرو، وامتد لعدة مكاتب بمعهد الإذاعة والتليفزيون، وانتقلت 6 سيارات إطفاء على الفور لمحاولة إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده.
وتواجد في موقع الحادث خالد فتح الله، رئيس المعهد، وخالد الدكروري، رئيس قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام لمتابعة عمليات الإطفاء، وإطلاع قيادات ماسبيرو على حقيقة الأوضاع أولا بأول من موقع الحدث.
يشار إلى أن الحريق اندلع في العديد من الغرف بمقر المعهد ولم ينتج عنه أي إصابات في الأفراد ويقتصر خسائره على الأثاث الموجود في الغرف وجار العمل على إخماده.