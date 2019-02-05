أخبار مصر | بيان هام من "الوطنية للإعلام" بشأن حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من "الوطنية للإعلام" بشأن حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب بمعهد الإذاعة والتليفزيون اليوم، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مقر المعهد بمنطقة وسط البلد وتمت السيطرة على الحريق الذي نتج عنه احتراق في أثاث أحد المكاتب ولا توجد أية إصابات بين العاملين بالمعهد.

وأكدت الهيئة، متابعتها أولا بأول مع قيادات المعهد وقطاع الأمن ملابسات الحريق الذي شب نتيجة ماس كهربائي وذلك بشكل مبدئي لحين الانتهاء من التحقيق في الأمر.

السيطرة على حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو دون إصابات