أخبار مصر | وزيرة الهجرة: مؤتمر الأخوة الإنسانية يعبر عن الفكر المستنير لشيخ الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة: مؤتمر الأخوة الإنسانية يعبر عن الفكر المستنير لشيخ الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مؤتمر الأخوة الإنسانية هو مؤتمر فريد من نوعه ويمثل حدثًا تاريخيا خاصًا يعلي القيم العربية والإنسانية، ويعبر عن رؤية عميقة وفكر مستنير لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

وأشادت وزيرة الهجرة بفكرة إقامة المؤتمر على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترعى أكثر من ٢٠٠ جنسية، وتمثل بوتقة تنصهر فيها كل الديانات والجنسيات والثقافات، معتبرةً أن حضور فضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الفاتيكان المؤتمر أثرى أهميته ودوره في تدعيم أواصر الأخوة والمحبة، ومثل نموذجًا فريدًا يحتذى به ويساهم في إعلاء القيم العربية والأخلاقيات الإنسانية.

جاء ذلك في تصريحات للصفحة الرسمية للأزهر الشريف على الفيسبوك، على هامش مشاركة الوزيرة في أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي عقدت فاعلياته بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٣ إلى ٥ فبراير الجاري تحت عنوان "الأخوة الإنسانية" بحضور نخبة من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية.