أخبار مصر | قريبا.. أول مركز للتسويق السياسي المتخصص في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريبا.. أول مركز للتسويق السياسي المتخصص في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عمارة، استشاري وخبير تسويق سياسي، أنه قريبا في مصر سيصبح هناك أول مركزا للتسويق السياسي والدراسات الاستراتيجية التسويقية السياسية والعلامة السياسية وصناعتها والاستدامة عليها للمشاركة بالنهوص بالوطن من خلال العلم الذي يساهم في النهوض بالدول المتقدمة.

وأشار "عمارة" إلى أن هناك خطأ دائم بين النظرة الأحادية بأن التسويق السياسي هو التسويق الانتخابي ومن ثم أنه فقط الحملات الانتخابية ويرجع تلك الخطأ هو عدم التخصص والاكتفاء فقط بالقراءة السطحية من على الإنترنت دون التخصصية ولكن علم التسويق السياسي علم متشعب ويبرز دوره بعد نجاح المرشح سواء رئاسي أو برلماني أو تشريع أو برنامج حكومي أو حزبي وذلك من خلال البحث والتطوير وقياس درجات الرضا ورد الفعل لدى المتلقي للتطوير ورفع كفاءة المنتج السياسي أيا كان.

واستطرد "عمارة" أن تلك المركز سيحتوى على متخصصين في التسويق السياسي ككل والتسويق الانتخابي كجزء من كل ومتخصصين في كل من مواقع التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات والتدريب والتأهيل واستطلاعات الراي وإعداد البحوث والدراسات التي ستساعد.

واختتم "عمارة" بأن هذا المركز سيشرف هو برئاسته ونقدمه مهدية لشعب مصر وشعوب الشرق الأوسط حيث من المقرر أن يمتد نشاط المركز في الدول العربية والدول الإفريقية حيث أننا جميعا نتفق في رؤية 2030 كما سيعقد مؤتمرات دورية للنهوض ونشر ذلك العلم على أسس تتناسب مع طبيعة شعوب أممنا العربية والإفريقية.