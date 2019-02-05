أخبار مصر | أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لدعم الابتكار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لدعم الابتكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة والمجلس الأعلى للجامعات، ويمكن للطلاب الاشتراك بمشروعات التخرج أو الابتكارات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الاعاقة والتى تتسم بالابتكار والجدوى الاقتصادية ومعالجة مشكلة من مشاكلهم وقابلية الابتكار للتطبيق والجدوى الاقتصادية، ويساعد على ادماجهم فى المجتمع بشكل فعال ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة من المجتمع المصري وجزء رئيسي من قوة العمل.
وسيتم فتح باب التقدم للمسابقة اعتباراً من اليوم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا http://forms.asrt.sci.eg/innovationsupport/ ، علي أن يكون آخر موعد للتقدم في 15 مارس 2019.
وتأتي المسابقة بناءاً على بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بجمهورية مصر العربية والتابع لمجلس الوزراء بهدف تعزير مشاركة متحدى الإعاقة في كافة الأنشطة وتهيئة بيئة مناسبة لهم، حيث تعتبر قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية من خلال إيجاد أفكار ابتكارية تخدم احتياجاتهم أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي، وتعد هذه المسابقة احدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة المصرية للفترة 2018-2022، من أجل دمجهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية.
وفي سياق آخر، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان حول أنشطة معهد إعداد القادة بحلوان حول أنشطة معهد إعداد القادة خلال الفترة الماضية.
وأشار التقرير إلى توقيع بروتوكول للتعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان، وجامعة النهضة، حيث وقع د.طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان ود. حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة بروتوكولا للتعاون، الذى يأتى تنفيذاً لاستراتيجية وزارة التعليم العالى لنشر فكر الأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء مركز لإعداد القادة داخل جامعة النهضة لتطبيق برامج المعهد التى تشمل: إقامة ندوات، وعقد لقاءات لتدعيم وتنمية الانتماء الوطنى، وتمهيدا لاختيار أعضاء أفواج معهد إعداد القادة، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال داخل الجامعة.
وصرح د. طايع عبد اللطيف بأن هذا البروتوكول هو باكورة عدة بروتوكولات سيتم توقيعها مع الجامعات الخاصة؛ لإحياء الحياة الطلابية داخل الجامعات الخاصة من خلال إنشاء مراكز لإعداد القادة بداخلها.
وأشار التقرير إلى استعداد المعهد لتنفيذ أنشطة رياضية فى خمس جامعات هى: (الإسكندرية، والسويس، والزقازيق، وسوهاج، وأسوان) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك يوم الإثنين 11 فبراير الجارى كتجربة أولى هذا العام على أن تعمم على كل الجامعات المصرية اعتبارا من العام القادم، بالإضافة إلى مشاركة وزارة التربية والتعليم بتنفيذ تلك الأنشطة الرياضية في مدارس نفس المحافظات طبقاً لجدول زمنى مختلف، ويأتي هذا التعاون من إطار تعزيز العلاقة بين الرياضة والصحة العامة.
جدير بالذكر أن الأنشطة الرياضية تعد أحد بنود الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن توقيع بروتوكولات التغذية بالمستشفيات، وإقامة حملات توعية بالصحة الغذائية.