أخبار مصر | ننشر إحصائية بالمبالغ المنصرفة عن عام ٢٠١٨ لأعضاء صندوق التكافل الاجتماعي بـ"المحامين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر إحصائية بالمبالغ المنصرفة عن عام ٢٠١٨ لأعضاء صندوق التكافل الاجتماعي بـ"المحامين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365" على إحصائية بالمبالغ المنصرفة عن عام ٢٠١٨ لأعضاء صندوق التكافل الاجتماعى بالنقابة العامة للمحامين في حالات بلوغ السن القانونية، والوفاة، والعجز، بعد اعتمادها من سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في إطار حرص إدارة صندوق التكافل على إحاطة المشتركين بالصندوق بجديته واستمراريته على الوجه الأمثل، وفقا للائحة.

وتهيب إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، بإشراف محمود دربالة، مدير إدارة الصندوق الاجتماعي، بالأعضاء سرعة سداد الاشتراكات المتأخرة، حتى يتسنى للصندوق صرف المزايا المنصوص عليها، علما بأن المادة السادسة في المذكرة الإيضاحية تنص على أنه "إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراكات لمدة ثلاثة شهور متتالية، يفصل دون سابقة إنذار، وإن كان مستحقا لأي من حالات الاستحقاق "بلوغ السن- الوفاة- العجز".