انت الان تتابع مدبولي يكلف بسرعة إعادة سكان منطقة «تل العقارب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة خطة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة، التي تم الانتهاء من تطويرها، وكذا مناقشة موقف تطوير"القاهرة التاريخية"، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، واللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وقال مدبولي إنه تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، والتي أكدت أنه سيتم الانتهاء قريباً من تأثيث الوحدات السكنية بمنطقة "روضة السيدة زينب"، مكلفا بسرعة البدء فى إعادة سكان منطقة "تل العقارب" سابقا "روضة السيدة" حاليا، لاستلام وحداتهم الجديدة المؤثثة، كما كلف بسرعة الانتهاء من تسكين
وقال مدبولي إنه تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، والتي أكدت أنه سيتم الانتهاء قريباً من تأثيث الوحدات السكنية بمنطقة "روضة السيدة زينب"، مكلفا بسرعة البدء فى إعادة سكان منطقة "تل العقارب" سابقا "روضة السيدة" حاليا، لاستلام وحداتهم الجديدة المؤثثة، كما كلف بسرعة الانتهاء من تسكين مشروعي "المحروسة" و "أهالينا".
واستعرض خطة وتوقيتات تسكين شاغلي المناطق العشوائية التي تم تطويرها، بالوحدات السكنية الجديدة التي تم توفيرها لهم، كبديل حضاري يليق بالمواطن المصري، بمشروعات (الأسمرات 3، المحروسة 1 و2، أهالينا، روضة السيدة)، مكلفا بسرعة تسكين الوحدات التى تم تأثيثها، وضرورة ضغط البرنامج الزمني للتسكين، وعدم التهاون في متابعة المناطق التي تم إخلاؤها، حتى لا يتم التعدي عليها بالبناء، وتعود مناطق عشوائية مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي يكلف بسرعة إعادة سكان منطقة «تل العقارب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.