انت الان تتابع اليوم ارتفاع بدرجات الحرارة.. وسيول على سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس - صورة تعبيرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر في درجات الحرارة ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 16 31 شبين الكوم 15 31 طنطا