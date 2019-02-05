الطيب وبابا الفاتيكان يوقعان على كرة الأولمبياد

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وقع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.. على " كرة الأولمبياد الخاص التذكارية، حيث تم التوقيع بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة استضافة العاصمة أبوظبي الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية خلال الفترة من 8 إلى 22 مارس المقبل، وفقا لما ذكرت والكة الأنباء الإماراتية. وقدمت الكرة التذكارية لاعبة الأولمبياد الخاص الشيخة شيخة القاسمي خلال استقبال البابا فرنسيس لها في مقر إقامته في أبوظبي.
وتمنى البابا فرنسيس و الإمام الأكبر شيخ الأزهر النجاح والتوفيق في إقامة هذه البطولة الإنسانية العالمية، ومشاركة أصحاب الهمم فرحتهم وسعادتهم وتقديم أوجه الدعم كافة لهم.يذكر أن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وصل مساء الأحد إلى الإمارات، ليبدأ زيارة تاريخية هي الأولى لمنطقة الخليج العربي،
وتمنى البابا فرنسيس و الإمام الأكبر شيخ الأزهر النجاح والتوفيق في إقامة هذه البطولة الإنسانية العالمية، ومشاركة أصحاب الهمم فرحتهم وسعادتهم وتقديم أوجه الدعم كافة لهم.
يذكر أن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وصل مساء الأحد إلى الإمارات، ليبدأ زيارة تاريخية هي الأولى لمنطقة الخليج العربي، والمقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وكان في استقباله، لدى وصوله إلى مطار أبوظبي الرئاسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكبار الشخصيات.
وزيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات، ليست الأولى عربيا له، إذ سبق له أن زار كلا من الأردن وفلسطين عام 2014، ومصر عام 2017، كما أنه سيزور المغرب في مارس 2019.
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