شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب عن تعرض طريق (رأس غارب- الشيخ فضل) لسقوط أمطار غزيرة، كما تعرضت عدة مناطق متفرقة من مدينة رأس غارب لأمطار خفيفة متوسطة. وعززت إدارة المرور من تواجدها على الطرق الخارجية، وطالبت السائقين بالالتزام بالتعليمات المرورية، فيما أعلن مسؤولو المدينة رفع حالة الطوارئ إلى درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لاستمرار هطول الأمطار.

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