شكرا لقرائتكم خبر عن «المنتزه» تنفي رفع سعر تذكرة حدائقها: «بـ25 جنيهًا.. ولا نية لزيادتها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت شركة المنتزه للاستثمار والسياحة بالإسكندرية ما تردد عن رفع سعر تذكرة دخول حدائق وقصر المنتزه إلى 50 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا للفرد الواحد بنسبة زيادة تعادل الضعف.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، صورًا لتذكرة جديدة بقيمة 50 جنيهًا قالوا إنها خاصة بحدائق وقصر المنتزه، ما أثار غضب المواطنين بالإسكندرية.

وأكد مصدر مسؤول بشركة المنتزه للاستثمار والسياحة، التابعة لوزارة السياحة، لـ«المصري اليوم» عدم صحة رفع سعر تذكرة المنتزه، قائلًا: «التذكرة كما هي بـ 25 جنيهًا للفرد.. ولا توجد أي نية لزيادتها».

وأضاف المصدر أن صورة التذكرة فئة 50 جنيها المتداولة على «فيس بوك» غير صحيحة ومفبركة، منوهًا بأن تعديل سعر التذكرة يتطلب صدور لائحة جديدة من وزارة السياحة وهو أمر مستبعد تمامًا، بحسب قوله.

وتعد حدائق قصر المنتزه، التي تقع على مساحة 375 فدانا، ويزيد عمرها على 100 عام، من أبرز معالم الإسكندرية، وتشهد حاليًا عملية تطوير شاملة، لوضعها على خارطة المقاصد السياحية العالمية.

وتشمل عملية تطوير الحدائق التاريخية التي تأتي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدم شاطئ فينيسيا ونحو 80 كابينة بشاطئ سميراميس، آيلة للسقوط، مع الحفاظ على طابعها التراثي والأثري المميز.