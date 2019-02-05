شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يغلق مزلقان «ميشيل» ويشكل لجنة مختصة لفحصه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إغلاق مزلقان «ميشيل» على السكة الحديد بنطاق حى غرب مدينة سوهاج، وتشكيل لجنة مختصة من مديرية الإسكان، والسكة الحديد، وكلية الهندسة بجامعة سوهاج، لمعاينة المزلقان على شريط السكة الحديد، وإعداد تقرير مفصل بشأنه يراعى سلامة المواطنين وحركة القطارات.

ووجه المحافظ، اللجنة بدراسة الموقف عن كثب، وإبداء الرأي في مدى صلاحية المزلقان لعبور المارة بأمان، مع وضع الحلول البديلة الآمنة للتيسير على المواطنين.

ومزلقان «ميشيل» عبارة عن فتحة ٤ أمتار تقع على شريط السكة الحديد بنطاق حى غرب مدينة سوهاج، يستخدمها الأهالى للعبور، وقد بدأت الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج العمل في تنفيذ قرار المحافظ وغلق تلك الفتحة.