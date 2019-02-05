شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب ورياضة الإسكندرية» تطلق «رحلة ومعلومة» لزيارة المتاحف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع المديرية ممثله في إدارة الطلائع تنظم رحلات اليوم الواحد تحت شعار «رحلة ومعلومة» إلى عدد من المواقع الأثرية المفتوحة والمتاحف للتعرف على تاريخ وحضارة المصريين .

وأوضحت «الشريف» في تصريحات الثلاثاء، أن الرحلة تتضمن زيارة العديد من الأماكن التاريخية العريقة والمزارات السياحية منها، متحف الإسكندرية القومي، ومكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومعهد الأحياء المائيه، وذلك بمشاركه 60 من طلائع مراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشارت إلى أن المديرية واصلت تنفيذ مبادرة «شارك ونظف» بمركز شباب المطار، فيما استقبلت مراكز الشباب، استعدادت منتخب الإسكندرية «للصم والبكم» للجولة الأولى لدوري مراكز الشباب الذي يقام في الفترة من ٧ إلى١١ فبراير الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير.

وفي شأن متصل أعلنت وكيل الوزارة طرح مناقصة عامة لترميم وتطوير 5 أندية ومراكز شباب شملت ترميم ناديى الرمل الرياضي والتوفيقية ومركز شباب أحمد عرابي، ورفع كفاءة مركز شباب أبيس 2، واستكمال تشطيب المبنى الإداري وغرفة خلع الملابس لمركز شباب طيبة 1، على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات هو موعد انعقاد لجنة فتح المظاريف الفنية يوم 14 فبراير الجاري.

«رحلة ومعلومة» لزيارة المتاحف بالإسكندرية

«رحلة ومعلومة» لزيارة المتاحف بالإسكندرية

«رحلة ومعلومة» لزيارة المتاحف بالإسكندرية