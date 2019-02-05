شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تصطحب حاكم الشارقة في جولة بمعرض الكتاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم الشارقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية، صباح الثلاثاء، واصطحبته في جولة تفقدا خلالها أجنحة الوزارات والمؤسسات المصرية والدول العربية والأجنبية وبعض دور النشر المشاركة، وذلك في حضور جمعة مبارك، سفير الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأشاد «القاسمي» بالشكل الجديد للمعرض وحسن التنظيم، وأضاف أنه بات معلمًا جديدًا لمصر يليق بحضارتها العريقة، كما أثنى على النقلة النوعية التي أعادت ثاني أكبر معارض العالم المتخصصة إلى مكانته الطبيعية، مثمنًا اختيار جامعة الدول العربية كضيف شرف لهذه الدورة.

وزير الثقافة تصطحب حاكم الشارقة في جولة بمعرض الكتاب