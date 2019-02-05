شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 24 شخصًا من بينهم 12 طفلًا بسوهاج: «تناولوا ملوحة وعدس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 24 شخصًا من بينهم 12 طفلا من أسرتين مختلفتين، الثلاثاء، بحالات إعياء وقىء وتسمم غذائى عقب تناولهم وجبتي «ملوحة» و«عدس» بمركزى دار السلام وسوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالواقعتين من مركزى شرطة دار السلام وسوهاج، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وتبين من المعاينة والفحص أنه في مركز دار السلام تم نقل 16 شخصا من بينهم 6 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عامين و8 سنوات، وجميعهم من قرية «الشيخ إمبادر» إلى المستشفى المركزى، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر وإسهال وآلام في البطن ادعاء تناول طعام فاسد، وتم تحويلهم إلى مستشفى الهلال بسوهاج.

وبسؤال المصابين شفاهةً قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة «ملوحة» قاموا بشرائها من أحد الباعة الجائلين، ويدعى عايد محمد نجيدي ويقيم بذات الناحية، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم.

وفى مركز سوهاج، تبلغ من مستشفى سوهاج العام بوصول سيدة «24 سنة – ربة منزل»، وأنجالها الثلاثة و4 أطفال من أبناء عمومتهم، وجميعهم يقيمون بقرية «الصلعا» بدائرة المركز، مصابين بقيئ مستمر وإسهال وآلام بالبطن، وبسؤالهم قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي «عدس»، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، والاطمئنان على استقرار حالتهم.

وتحرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة، للتصرف.