شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد فخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد فخرى بشرق مدينة نصر، الذى تقوم به مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة فى اطار خطة المحافظة لتطوير وفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة .

وأكد المحافظ خلال الجولة على أن شارع أحمد فخرى، من المحاور الهامة بمدينة نصر ويمتد بطول 1,600 كم تم توسعته من خلال تخفيض حجم الأرصفة والجزيرة الوسطى ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى حارة لانتظار السيارات عمودياً مع إنشاء جزيرة وسطى.

وشدد المحافظ على سرعة استكمال زراعة الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة إنارة الأعمدة وتزويد المسطحات الخضراء بشبكة ري ، وأكد على مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر بالبدء بالتنسيق مع أصحاب العقارات والأراضي الفضاء في إزالة التشوهات من على الجدران والأسوار والعمل على توحيد ألوان الطلاء للأسوار.

كما أكد على التنسيق مع ملاك واتحاد شاغلين العقارات وخاصة الغير مطلية وما تزال على الطوب الأحمر بطلاءها باللون البيج الكريمي وعدم استخراج شهادات المطابقة للعقارات الجديدة قبل الانتهاء من طلاء واجهات العقارات .

وتفقد المحافظ تطهير شارع لوساكا، الذى تم توسعته ثمانية أمتار من كل اتجاه بالاضافة إلى جزيرة وسطى بعرض 5 أمتار وتقليص عدد من الارصفة وتحديد أماكن انتظار.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود بعض الإشغالات بشوارع متفرقة بالحى أصدر تعليماته الفورية لرئيس الحي بالتعامل معها وعدم السماح بأى إشغالات على الأرصفة.

رافق المحافظ فى جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر، والمهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق.