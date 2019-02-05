شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: دعمنا أكثر من 2 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدولة واجهت العديد من التحديات التى تعوق التنمية، وخلال الـ 4 سنوات الأخيرة، شهدت تطورا ونموا اقتصاديا ضخما، ورفع كفاءة النظم الاجتماعية الموجودة بالمجتمع المصرى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمى التشاورى الوزارى الإفريقى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة فى دورتها الثالثة والستين CSW 63، والذى يعقده المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقى ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة، وتستضيفه القاهرة للمرة الأولى، أن الدولة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات فى مجالات التعليم والصحة، قائلة: "واجبنا توفير الدعم للأسر والأطفال وأن نضمن وصول الغذاء لهم".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك حوالى 200 ألف وحدة سكنية تم توجيهها للأسر الفقيرة وتسعى الدولة لبناء المزيد للأسر الفقيرة والقضاء على العشوائيات، مشيرة إلى أن الدولة تنفذ العديد من البرامج لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، موضحة أنه تم تقديم لدعم لأكثر من 2 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى توجيه جزء كبير من الدعم النقدى للمرأة خاصة المرأة المعيلة وذلك فى سبيل تمكين المرأة .