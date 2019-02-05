شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشيخ سلطان القاسمى من معرض الكتاب: أقتنى نسخة أصلية من كتاب "وصف مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة إنه يقتنى نسخة أصلية من كتاب "وصف مصر"، مشيرًا إلى أنه دائم قراءتها على جهاز فى شاشة عرض كبيرة.

وزار الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، اليوم الثلاثاء، اليوم الأخير، معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الخمسين، دورة "اليوبيل الذهبي"، رافقته؛ وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور جمعة الجنيبي، سفير الإمارات لدى مصر، وحبيب الصايغ، رئيس اتحاد الكتاب العرب، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وعدد من مسئولى الأجنحة العربية.

ومن جانبه قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن زيارة سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة تعطينا مؤشرا على نجاح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الخمسين، موضحًا أن هذه الزيارة الأولى لحاكم الشارقة لمعرض الكتاب منذ سنوات طويلة التى يحرص فيها على الزيارة.

وأضاف "الحاج علي" أن الشيخ سلطان القاسمى من عاشقى الكتب والثقافة ومحبى مصر، وأكد أن الشيخ أشاد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى مكانه الجديد، معتبرًا أنه يمثل نقلة حضارية بعد أن كان الباعة الجائلين يتصدرون المشهد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مكانه القديم.