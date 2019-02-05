شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالقاهرة.. انطلاق الاجتماع الإفريقى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمى التشاورى الوزارى الإفريقى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة فى دورتها الثالثة والستين CSW 63، والذى يعقده المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقى ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة، وتستضيفه القاهرة للمرة الأولى.

وتأتى الجلسة بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، والسفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجيه لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء المعنيين بشئون المرأة والنوع الاجتماعى والوزارات ذات الصلة فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن هذا الاجتماع التحضيرى يعقد للمرة الأولى فى مصر ، وكان يعقد كل عام بمقر الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا قبل فعاليات اللجنة بنيويورك.

وأضافت رئيسة المجلس، أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بتوصيات موحدة، وبلورة موقف أفريقى موحد حول الموضوع المطروح مناقشته وهو "نظم الحماية الاجتماعية وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة ".

وأكدت مرسى أن المؤتمر يتضمن اجتماعا بالوزراء بالقارة بهدف تعريفهم بأهداف لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وأى تقدم حادث فى الوضع الراهن ، والربط بين الثلاثة محاور التى سوف تناقشها اللجنة هذا العام، والتقدم المحرز فى أفريقيا ، والتعرف من الوزراء على التحديات والعقبات التى تواجههم فى هذا المجال.