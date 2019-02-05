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رئيس العراق يتلقى دعوة من الرئيس السيسى للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد سفير مصر لدى العراق علاء موسى.

 

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وقالت الرئاسة العراقية فى بيان صحفى إن رئيس الجمهورية تلقى دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور مؤتمر القمة العربية – الأوربية المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري.

 

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وحمل رئيس الجمهورية العراقية السفير المصرى فى بغداد تحياته للرئيس السيسي، معرباً عن إمتنانه لهذه الدعوة الكريمة. 

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وآخر مستجدات الأوضاع العربية والدولية.

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