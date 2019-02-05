من إسكندرية للجيزة.. رحلة سقوط أخطر مروجي الحشيش بـ500 فرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضربة قاصمة وجهتها أجهزة الأمن بالجيزة لتجار الكيف، إذ أحيطت محاولة ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمركز منشأة القناطر.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، توصلت إلى أن 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة، وأنهم بصدد توصيل شحنة كبيرة لترويجها بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتتبع فريق البحث خط سير المتهمين، وتبين أنهم في طريقهم لتنفيذ خطتهم قادمين من الإسكندرية عبر الطريق الصحراوي، وتم نشر أكمنة، أسفرت إحداها بنطاق دائرة قسم شرطة منشأة القناطر عن ضبط كلا من: "أحمد.م.ح"، و"هيبة.أ"، بحوزتهما نحو 500 فرش حشيش ومبلغ مالي.

وأقر المتهمان بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين الهاربين وهما: "محمود.م" و"محمد.ح.ع".

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.