السيطرة على حريق محدو داجل جراج ماسبيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: أفاد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ بنشوب حريق داخل جراج مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" . وأضاف المصدر لمصراوي، أن تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى السيارت المركونة بالجراج، مشيرًا إلى أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق في دقائق معدودة. وتابع؛ الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

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