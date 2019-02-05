أخبار مصر | الاعتداء على رئيس قسم المسالك أثناء عملة بمستشفى التحرير العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاعتداء على رئيس قسم المسالك أثناء عملة بمستشفى التحرير العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتدى مواطن على الدكتور محمد عبد الحميد، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة، وذلك ردًا على إصراره بأن يُحضر المريض تذكرة الكشف ليصف له فيها الدواء المطلوب.

وجاء ذلك في أثناء توقيعه الكشف على المرضى فى العيادة الخارجية، صباح أمس، حيث ألقى المتهم كوبا من الشاي الساخن في وجهه، ما أحدث به إصابات وحروق في الصدر، بخلاف الإساءة إليه بالسب والقذف وذلك في وجود عدد من المرضى وشهود على الواقعة.