أخبار مصر | الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان يدشنان عرض مقتنيات جديدة في متحف "اللوفر أبو ظبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان يدشنان عرض مقتنيات جديدة في متحف "اللوفر أبو ظبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مساء أمس الاثنين، في مقر إقامتهما في قصر المشرف بأبو ظبي، عددا من القطع الفنية النادرة، من المقتنيات الجديدة لمتحف "اللوفر أبو ظبي"، ليدشنان بذلك بداية عرضها للجمهور اعتبارا من الثلاثاء القادم.

حضر العرض سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

واستمع الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان لشرح من محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، حول هذه المقتنيات التي تعد جوهر مجموعة اللوفر أبو ظبي الفنية وتتضمن العديد من القطع الدينية التي تعود إلى مختلف الأديان والمعتقدات لتغطي تاريخ البشرية.

وحظيت زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمام عالمي غير مسبوق، باعتبارها الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.