أخبار مصر | وزير الاقتصاد الألماني يزور منطقة الأهرامات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاقتصاد الألماني يزور منطقة الأهرامات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار بعد مساء أمس الاثنين، وزير الاقتصاد الألماني والسفير الألماني لدي مصر والوفد المرافق لهما منطقة آثار أهرامات الجيزة حيث قاموا بجولة داخل المنطقة، رافقهم خلالها أشرف محي مدير عام آثار الهرم.وقال محي، إن وزير الأقتصاد أبدي إعجابه وانبهاره بالأهرامات وبنائها وقام بالاستفسار عن كيفية بناء الهرم الأكبر الذي قرأ عنه العديد من الكتب.

كما زار السفير والوفد المرافق له، أبو الهول ومنطقة البانوراما وحرصوا علي تسجيل الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

وأشار محي، انه خلال الجول قام الوزير الألماني بعمل عدد من اللقاءات التليفزيونية مع قناوات ألمانية ومصرية مؤكدًا علي تسجيل اعجابه بالحضارة المصرية وبناءها.

يذكر أن منطقة الأهرامات الأثرية استقبلت ظهر اليوم الاثنين 28 يناير، السيدة بريجيت ماكرون قرينة الرئيس الفرنسي، علي هامش زيارتهما الرسمية لجمهورية مصر العربية، كان فى استقبالها الأثري أشرف محي مدير عام منطقة الأهرامات، الذي اصطحبها في زيارة استغرقت ما يقرب من ساعتين بدأت بجولة حول الهرم الأكبر ومتحف مركب الشمس وتمثال أبو الهول وانتهت ببانوراما أهرامات الجيزة حيث استمعت خلالها لشرح مفصل من محي عن تاريخ المنطقة الأثرية ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة ومشروع ترميم تمثال أبو الهول ومشروع تطوير منطقة الاهرامات كما حرصت على التقاط الصور التذكارية لها بالمنطقة أمام تمثال أبو الهول والبانوراما.

يذكر أن أهرامات الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع.

ومصر بها عدد كبير من الأهرامات، وأشهرها أهرامات الجيزة الثلاثة، والتي هي عبارة عن مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.

فقد بدأت بحفرة صغيرة تحولت إلى حجرة تحت الأرض ثم إلى عدة غرف تعلوها مصطبة، وبعد ذلك تطورت لتأخذ شكل الهرم المدرج على يد المهندس ايمحوتب وزير الفرعون والملك زوسر في الأسرة الثالثة.

وتلا ذلك محاولتان للملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة لبناء شكل هرمي كامل. ولكن ظَهْر الهرمين غير سليمي الشكل. وهما يقعان في دهشور أحدهما مفلطح القاعدة والآخر اتخذ شكلًا أصغر يقارب نصف حجم الأوّل. واستطاع المهندس هميونو مهندس الملك خوفو أن ينجز الشكل الهرميّ المثالى وقام بتشييد هرم خوفو بالجيزة على مساحة 13 فدانًا وتبع ذلك هرما خفرع ومنقرع.

أما عن فكرة الهرم تحديدًا فقد ارتبط الشكل الهرمي لديهم بفكرة نشأة الكون واعتقدوا كذلك طبقًا لبعض كتاباتهم ونصوصهم الدينية أن الهرم وسيله تساعد روح المتوفى في الوصول إلى السماء مع المعبود رع، ويمكن أن نرى أحيانا أشعة الشمس بين السحاب وهي تأخذ الشكل الهرمى أيضًا وكانت كذلك من ضمن هذه الوسائل الكثيرة التي يمكن أن تساعدهم في الصعود إلى السماء.

نرى أيضا الشكل الهرمي أعلى المسلات وبعض المقابر الصغيرة للأفراد في جنوب مصر، حتى عندما فكر ملوك الدولة الحديثة في بناء مقابرهم في البر الغربي في وادي الملوك ونقرها في باطن الجبل لحمايتها من السرقة لم يتخلوا عن الشكل الهرمي والذي كان ممثل في قمة الجبل نفسه وبشكل طبيعي.