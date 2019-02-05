مصر | القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات بالسلام وعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات بالسلام وعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بمنطقتي السلام وعين شمس.

وتعود البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات من ضبط "هاني م. ح"- سن 43 ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، سبق إتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات" ومحكوم عليه في قضية "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,220 كيلو جرام، مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وكما تمكنت من ضبط "إيهاب. ر"، 29سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم "مخدرات"ومحكوم عليه فى قضية "ضرب. وبحوزته ( 200 جرام لمخدر الحشيش، 40 قرصا مخدرا، مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.