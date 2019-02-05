مصر | ضبط 18 ألف علبة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية داخل محل ومخزن بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 18 ألف علبة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية داخل محل ومخزن بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط ١٧٩٩٠ علبة سجائر "مستوردة" مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل محل ومخزن بمحافظة قنا.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، شنت حملة استهدفت المحال التجارية المعلوم عنها الاتجار في السجائر الأجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية، بنطاق محافظة قنا لمواجهة جرائم التهرب الضريبي والجمركي بالمخالفة للقانون بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ولجان من مصلحة الجمارك.
وأسفرت أعمال تلك الحملة عن ضبط "محل، مخزن" يحتويان على عدد ( ١٧٩٩٠ ) علبة سجائر مختلفة الأنواع.
وقدرت قيمة الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة ("247،365" مائتان سبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة خمسة وستون جنيهًا) تم سدادها للتصالح مع مصلحة الجمارك.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.