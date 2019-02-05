مصر | ضبط شخص استولى على مبالغ مالية من مواطنين بزعم توظيفها بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص استولى على مبالغ مالية من مواطنين بزعم توظيفها بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص لنصبه على عدد من المواطنين بالإسماعيلية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "محمود.ن" و5 مقيمون جميعاً بمحافظة الإسماعيلية بقيام "محمد.ش" مقيم الإسماعيلية، سبق اتهامه والحكم عليه فى 6 قضايا "تبديد، استيلاء، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة وكروت الشحن، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
من خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقه بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغ إجماليها سبعمائة وخمسون ألف جنيه بقصد توظيفها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.