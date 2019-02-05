مصر | السيطرة على حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو دون إصابات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو دون إصابات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب بجراج السيارات ومكاتب معهد الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، دون وقوع إصابات.
وكانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مرفأ سيارات بأحد مباني ماسبيرو، وامتد لعدة مكاتب بمعهد الإذاعة والتليفزيون، وانتقلت 6 سيارات إطفاء على الفور لمحاولة إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده.
ويتواجد حاليا في موقع الحادث خالد فتح الله، رئيس المعهد، وخالد الدكروري، رئيس قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام لمتابعة عمليات الإطفاء، وإطلاع قيادات ماسبيرو على حقيقة الأوضاع أولا بأول من موقع الحدث.
يشار إلى أن الحريق اندلع في العديد من الغرف بمقر المعهد ولم ينتج عنه أي إصابات في الأفراد ويقتصر خسائره على الأثاث الموجود في الغرف وجار العمل على إخماده.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.