مصر | خادمة "خائنة" و"مسجل خطر" يسرقان مسكن صاحب شركة بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين وإعادة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من المدعو"سيد أ. ح"- صاحب شركة، ومقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل مسكنه.

وبالبحث والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "آية إ. هـ"- سن 33، تعمل طرف المُبلغ ومقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات مخفاة بمعرفة زوجها المدعو "جمعة ع. ع"- سن 42، سائق، مقيم بذات العنوان، سبق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات، شيك" حيث تم ضبطه وبحوزته ( مبلغ مالي- مجموعة من المصوغات الذهبية) اعترف بأنها من متحصلات واقعة السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.

وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.

ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.

