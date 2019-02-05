كوتة المرأة.. بين رغبة التمثيل والمصالح السياسية

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عبد الناصر: بداية المشاركة وتمثيل بالانتخاب.. والسادات: بداية "الكوتة" بدعم جيهان.. ومبارك: استغلال سياسي.. والإخوان: تهميش واضطهاد..والسيسي: أكبر تمثيل في تاريخ البرلمان

عاد الجدل من جديد حول نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان للظهور على السطح مرة أخرى، بعدما أعلن البرلمان العمل على تعديل بعض المواد في الدستور، حيث نصت المادة "244" من هذه التعديلات على أن: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة، والمرأة، والمصريين المقيمين بالخارج، تمثيلًا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدد القانون"، وهو الأمر الذى أكده عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بالبرلمان، عندما قال إن التعديلات شملت تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.

إعلان البرلمان الرغبة في إجراء تعديلات على الدستور تتعلق بـ"كوتة المرأة"، فتح الباب أمام عدد من التساؤلات الهامة، حول تاريخ وملابسات إقرار كوتة المرأة في المرات السابقة، سواء كانت بتعديلات دستورية أو قانونية، والأهداف السياسية التي صاحبت طرح تلك الكوتة، وما أثير حولها في الماضي، وهل تم استخدامها رغبة

إعلان البرلمان الرغبة في إجراء تعديلات على الدستور تتعلق بـ"كوتة المرأة"، فتح الباب أمام عدد من التساؤلات الهامة، حول تاريخ وملابسات إقرار كوتة المرأة في المرات السابقة، سواء كانت بتعديلات دستورية أو قانونية، والأهداف السياسية التي صاحبت طرح تلك الكوتة، وما أثير حولها في الماضي، وهل تم استخدامها رغبة في التمثيل أم من أجل المصالح السياسية؟ البرلمان الحالي، يحوي أكبر نسبة مشاركة للنساء في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث ضم في عضويته 89 نائبة، منهن 75 منتخبات و14 معينات، بنسبة 14.9% من إجمالي عدد المقاعد. المرأة وعبد الناصر المرأة وعبد الناصر دخلت المرأة لأول مرة البرلمان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في برلمان 1957، الذي جاء عقب إقرار الدستور بعام، عندما تمكنت راوية عطية، من دخول البرلمان عن دائرة الجيزة وأمينة شكري عن الإسكندرية، ثم وصل تمثيل المرأة في البرلمان إلى 8 مقاعد تحت القبة فى برلمان 1964، وتزايدت نسبة النساء في ممارسة العمل العام، وتولى المناصب المهمة، ففي عهده تولت أول سيدة حقبة وزارية، مما زاد من دعم المرأة للرئيس جمال عبد الناصر فى جميع القرارات التى اتخذها مثل تأميم قناة السويس، والنكسة وكانت مساندة له باستمرار. اقرأ أيضا: البرلمان: 7 تغييرات مطلوبة في «تعديل الدستور» المرأة والساداتوفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات ساهم وجود جيهان السادات، زوجة الرئيس واهتمامها بقضايا المراة وتمكينها فى المجتمع فى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة مرة أخرى تحت القبة، خاصة برلمان 1979 الذي شهد طفرة في عدد النائبات، فقد بلغ عددهن 33 بنسبة 9.4%، حتى أصبحت المرأة بمثابة ظهير شعبي له، ودفعه إلى تغيير قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 وتخصيص 30 مقعدًا للنساء كحد أدنى بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها إقرار "كوتة" للنساء. المرأة والساداتوفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات ساهم وجود جيهان السادات، زوجة الرئيس واهتمامها بقضايا المراة وتمكينها فى المجتمع فى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة مرة أخرى تحت القبة، خاصة برلمان 1979 الذي شهد طفرة في عدد النائبات، فقد بلغ عددهن 33 بنسبة 9.4%، حتى أصبحت المرأة بمثابة ظهير شعبي له، ودفعه إلى تغيير قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 وتخصيص 30 مقعدًا للنساء كحد أدنى بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها إقرار "كوتة" للنساء. المرأة وجمال مبارك وحلم الرئاسة المرأة وجمال مبارك وحلم الرئاسة أمَّا فى فترة تولى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقاليد الحكم، لم يعول كثيرًا على المرأة فى الانتخابات الرئاسية، حيث قلّ تمثيل المرأة في برلمان 1995 إلى 5 نائبات، لكن وجود سوزان مبارك، واهتمامها الكامل بملف المرأة، فى السنوات الأخيرة له، ورغبة جمال مبارك فى خلافة والده فى الحكم، قام بالعزف على وتر المرأة والشباب، حيث ساهم ذلك فى ارتفاع نسبة النائبات في برلمان 2010، ووصلت إلى 12.7%، حيث نجحت 64 نائبة من إجمالي 508 مقاعد. المرأة والإخوان المرأة والإخوان وفى ظل تصدر جماعة الإخوان المشهد السياسي بعد 25 يناير 2011، وعدم إيمانها بدور المرأة فى الحياة السياسية، وتهميشها بشكل كبير، تراجع عدد النائبات مرة أخرى، حتى وصل عددهن إلى 11 نائبة بنسبة 2% من إجمالي 508 مقاعد في برلمان 2012، على الرغم من أن هذه الفترة شهدت ترشيح أكبر عدد من النساء في تاريخ البرلمانات المصرية. اقرأ أيضا : المادة 226..كيف يرى خبراء الدستور تعديل مدة الرئاسة؟ المرأة والسيسي المرأة والسيسي ويعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أكثر الرؤساء الذين تلقوا دعمًا من قبل النساء والفتيات، فى عدد من الاستحقاق الانتخابية، وهو ما جعله يراهن دائمًا على المرأة وأكثر المهتمين بالقضايا التى تتعلق بهن.

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