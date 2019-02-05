شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على 137 وحدة سكنية لـ«المهندسين» بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، قراراً إدارياً بإزالة التعديات الواقعة على 137 وحدة سكنية، من الوحدات المملوكة لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، بالعمارات أرقام (46 – 47 – 49 – 50 – 51 – 52)، ضمن مشروع إسكان النقابات بالتجمع الثالث، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تم الاستيلاء على هذه الوحدات بدون سند من القانون، ونص القرار على قيام جهاز المدينة بتنفيذ الإزالة بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص.

وأكد «مدبولي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، ستواصل إزالة جميع أنواع التعديات والمخالفات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أية عشوائيات بها.