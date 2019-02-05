شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار رعدية الأربعاء (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

و الرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «14- 20»، إسكندرية «12– 19»، قنا «15 – 30»، الأقصر «15 – 30»، أسوان «16– 33» .