شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: ميناء الصيد «أبو رماد» سيوفر احتياجات المحافظة من الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أن ميناء الصيد بمنطقة ابو رماد يعد من اهم مشروعات تنمية الثروة السمكية بالبحر الاحمر حيث يعمل نحو 40 % من سكان منطقة ابو رماد بمهنة الصيد وان هذا الميناء سيوفر احتياجات أهالي ومواطني المحافظة من الأسماك.



واوضح المحافظ خلال تفقد اعمال الانشاءات بالميناء انن يُقام على مساحة ٧٠ ألف متر مربع وبتكلفة تقديرية ١٢٠ مليون جنيه، ويتضمن إنشاء الميناء أرصفة بحرية لوحدات الصيد بطول ١٢٠ متر وبغاطس ٦ متر ويستوعب ٦٠٠ فلوكة صيد على جانبي الرصيف ويتضمن إنشاء ساحات ومخازن مبردة ورافع وحدات ميكانيكي وورشة إصلاح وصيانة للسفن ومظلات وساحات انتظار ومحطة وقود ومصنعي ثلج وصالات لفرز وتغليف الأسماك، كما يتم تزويدهما بخدمات أخرى من مبانٍ للإيجار ومسجد وكافيتريات ومتاجر لمستلزمات وحدات الصيد وقطع غيار ومناطق خضراء ومكتب بريد واتصالات وعيادة طبية وشبكة مرافق كاملة من طرق «مياه – صرف وشبكة حريق واتصالات».