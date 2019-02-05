شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة 35 إخوانيًا في «أحداث عنف» بالمنيا إلى 9 و10 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، الثلاثاء، إعادة محاكمة 35 متهما من عناصر الإخوان في أحداث تظاهر وعنف بعدة أنحاء متفرقة بمحافظة المنيا إلى يومى 9 و10 فبراير الجارى.

وقال مصدر قانونى لـ«المصري اليوم» إن المحكمة استمعت لأقوال الشهود في قضايا تتعلق بأعمال عنف ببني مزار واقتحام مجلس مدينة ملوي ومركز شرطة ديرمواس وشغب بجامعة المنيا، وتضم 11 متهما محبوسين على ذمة القضايا وتأجلت ليوم 9 من شهر فبراير الجاري.

كما استمعت المحكمة لأقوال الشهود في وقائع: اقتحام متحف ملوى وبندر المنيا، واقتحام قسم شرطة مغاغة وقسم أبوقرقاص ومحكمة ديرمواس ومرور ملوى، وتضم 24 متهما محبوسين على ذمة القضايا وتأجلت إلى يوم 10 من فبراير الجاري.

كانت المحكمة العسكرية قضت خلال عامي 2017 و2018 بأحكامًا وصلت إلى السجن المؤبد غيابيا بحق المتهمين الذين تم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.