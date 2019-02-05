شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين يبحث مع المستشار حشيش عقد منتدى قانونى صينى مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض السفير سونغ أيقوه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر مع المستشار ممدوح حشيش رئيس التعاون الدولى بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف سبل عقد منتدى قانوني للصينيين المقيمين فى مصر لأسباب متعددة وذلك لشرح وتوضيح المسائل القانونية المتعلقة بالمعاملات التجارية والمدنية في مختلف الفروع. جاء ذلك خلال استقبال السفير سونغ أيقوه للمستشار حشيش الذى حضره السفير احمد والي نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية وهان بنج الوزير المفوض التجارى بالسفارة الصينية بالقاهرة.

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين يبحث مع المستشار حشيش عقد منتدى قانونى صينى مصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.