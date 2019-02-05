شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة على الطرق الرئيسة وشوائب عالقة تغطى سماء القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مختلف أنحاء الجمهورية كثافة الشبورة المائية على الطرق الرئيسة خاصة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، فيما غطت سماء القاهرة والمحافظات شوائب عالقة أثرت على الرؤية الأفقية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارا، بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.