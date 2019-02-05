شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان:75% نسبة تنفيذ وحدات مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات بمدينتى المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، ومشروع طريق وكوبري الهضبة، بمدينة ناصر غرب أسيوط، وذلك بحضور قيادات ومسئولى الوزارة.

وخلال الاجتماع، قدم فريق المكتب الفنى والمتابعة تقريراً عن المشروعات التى يتم تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، حيث إنه من المقرر فى المرحلة الأولى بالمدينة، تنفيذ 24861 وحدة سكنية (بجميع أنماط الإسكان المختلفة) ويتم تنفيذ مشروعات المرافق (مياه – ري – صرف – طرق – مطر) للمرحلة الأولى، بمساحة 2063 فداناً، وبلغت نسبة التنفيذ 16 %، وجارٍ تنفيذ أعمال التصميم لإنشاء محطة التحلية بسعه 160 م3/ يوم (المرحلة الأولى بسعة 40 ألف م3/يوم)، وأعمال تصميم 300 كيلوفولت من إجمالي 500 كيلو فولت بمحطة الكهرباء وجارٍ إسناد التنفيد، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع "دار مصر"، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ بأحد المواقع 29 %، بينما بلغت نسبة تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر" 75 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها مع بداية شهرمايو المقبل.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمشرف على المنصورة الجديدة: جارٍ أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة) بمشروع الإسكان المميز، وتنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، بجانب الإعداد لتنفيذ 6 أبراج، موضحا أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 800 متر شاملة المرافق من الجهة الشرقية للكورنيش، وبلغت نسبة الإنجاز 90 %، وجارٍ البدء في تشطيب 5 كافيتريات، بينما بلغت نسبة إنجاز 1.4 كم من الجهة الغربية للكورنيش، 10 %، كما تم البدء فى أعمال صب الخوازيق لتنفيذ مبانى جامعة المنصورة، بمساحة 67 فداناً جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولي، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولي، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض).

وخلال الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء فوراً فى تنفيذ المجمعات الصناعية بمدينة المنصورة الجديدة، على نفس نمط المجمعات الصناعية بالمدن الجديدة، حيث إنه من المقرر تنفيذ 56 ورشة بالمدينة على مساحة 12.2 فدان جنوب المرحلة الأولى بمنطقة 809 أفدنة، وتم توفير منطقة خدمات تشمل مركزاً تجارياً، ومسجداً، كما يتم تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى، ومدرسة ثانوية عامة، وسوقين تجاريتين، بالمدينة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى تقريراً عن المشروعات التى يتم تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، حيث يتم تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب، بمنطقة الشريط النهرى السياحى، والذى تبلغ مساحته 1050 فداناً، ومساحة المرحلة التنفيذية الأولى منه 181 فداناً، وتضم المنطقة، المجمع التجارى الترفيهى، والفندق، وتم تخصيصهما لإحدى شركات الاستثمار العقارى، كما تضم الحديقة الشاطئية، والممشى السياحى، ومنطقة الفيلات الأولى والثانية، ومنطقة الاستراحة، وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من تنفيذ الفيلات كاملة التشطيب بالشريط النهرى السياحى، على أعلى مستوى.

كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لمشروع طريق وكوبري الهضبة بمدينة ناصر غرب أسيوط، حيث يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 12 كم من طريق الهضبة غرب أسيوط بطول 22.5 كم، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، وهو الطريق الذى يربط غرب أسيوط بالمحافظة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بطول 10.5 كم، وجارٍ تنفيذ كوبري مصرف الزنار، والكوبري بدرنكة، والشركات العاملة بالمشروع تغلبت على العديد من الصعوبات فى التنفيذ نظراً لطبيعة الأرض الصخرية التى يتم التنفيذ بها، حيث يتم شق الجبال وقطع الصخور للتنفيذ.