شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعتمد مخطط قطعة أرض بالعاصمة الإدارية لإقامة نشاط عمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "8b" بمساحة200 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لإحدى الشركات العقارية من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وتلتزم الشركة طبقا للمادة الثانية من القرار على عدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع.

ونصت المادة الثالثة من القرار على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، كما تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمسحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من شركة العاصمة الإدارية.

كما نصت المادة السابعة من القرار على التزام الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعاد تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة، كما تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو الوارد بكراسة الشروط.