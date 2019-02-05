شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 24800 ميجاوات إجمالى توقعات أحمال اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقعها الرسمى، أنه لم يتم تخفيف الأحمال أمس الإثنين، وأن الحمل الأدنى بلغ 16 ألفا و 810 ميجاوات.
وطبقا للتوقعات اليومية للأحمال، توقعت الوزارة أن يكون الحمل اليوم الثلاثاء 24 ألف و800 ميجاوات، مشيرة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أى أعطال وتلقى بلاغات المواطنين عبر خدمة الخط الساخن 121.
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