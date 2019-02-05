استدعاء محافظ بورسعيد للشهادة في محاكمة رئيس الجمارك

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قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، الموافقة على سماع شهادة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين، وذلك بناء على طلب الدفاع عن المتهم الأول. وكانت المحكمة قد قررت أيضًا تأجيل نظر الدعوي في القضية المقيدة تحت رقم 4375 لـسنة 2018 جنايات بورسعيد، المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك و6 آخرين، إلى جلسة غدا الثلاثاء، لمناقشة شهود الإثبات، ولعرض الأسطوانات المدمجة الخاصة بالتحقيقات، وضم تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاص بالدعوى.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك، أن المتهم الأول «جمال عبد العظيم»، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين «علاء المنصوري وإسلام حجاج»، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك، أن المتهم الأول «جمال عبد العظيم»، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين «علاء المنصوري وإسلام حجاج»، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما.
كما تبين من التحقيقات، أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين، أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمين «المنصوري وحجاج»، بوساطة متهمين آخرين مبالغ على دفعات، وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، إضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى.
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