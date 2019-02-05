شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم مصر»: التعديلات الدستورية لن تمس مؤسسة الأزهر الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، أن التعديلات المقدمة على بعض مواد الدستور تصب في مصلحة الحفاظ على مكتسبات دستور 2014 التي تؤكد على التطلع إلى مزيد من الحريات، مشددا على أن التعديلات على بعض مواد الدستور لن تتناول مؤسسة الأزهر الشريف.

كما تستهدف تلك التعديلات –بحسب بيان الائتلاف الاثنين- إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية بإنشاء غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ، كما تؤكد تلك التعديلات على تمثيل الشباب والمصريين العاملين بالخارج والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والشباب، كما تضمنت التعديلات نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.