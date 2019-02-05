شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية الجمعة لشباب الدعاة بـ4 محافظات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات ( الجيزة – البحيرة – ومرسى مطروح – والبحر الأحمر) الجمعة 8 من فبراير 2019 م تحت عنوان "حقوق الطفل قبل ولادته". القوافل تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، حيث تنطلق القافلة الأولى إلى محافظة الجيزة، والثانية إلى وادى النطرون بمحافظة البحيرة، والثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح، والقافلة الرابعة إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 13فبراير إلى السبت 2 مارس، أما القافلة الخامسة فتنطلق إلى منطقتى شلاتين وأبى رماد بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 13فبراير إلى السبت 2 مارس.

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