شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب الأطفال بمستشفى "وادى النيل" لريهام سعيد: علينا التكاتف جميعا لعلاج الأطفال مرضى القلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة أمل السيسى أستاذ طب الأطفال لـ"صبايا"، إنه تم إجراء 4 عمليات بمستشفى وادى النيل لإنقاذ أطفال مصر، موضحة أن الهدف هو الوصول للإصلاح الكلى، وأن يصبح الأطفال طبيعيين.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صبايا"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية ريهام سعيد، :"فخورة بالأطفال مرضى القلب وأتمنى أن يكونوا ناجحين فى المجتمع فهم أطفال أذكياء، وهيبقوا مهندسين ودكاترة ، وعلينا التكاتف جميعا لعلاج الأطفال مرضى القلب.
وأشارت أستاذ طب الأطفال، إلى الأطفال مرضى القلب عندهم طموح، مردفة: "عاوزين يبقوا طبيعيين، ولازم نساعدهم"ـ
وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد رقم حساب للتبرع بجميع فروع بنك مصر:1220001000001031
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