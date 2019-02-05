شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تحقق أرباح 951 مليون جنيه فى 6 أشهر.. ووزير الطيران يشكر العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفريق يونس المصرى وزير الطيران، بالإنجاز الذى حققته الشركة الوطنية "مصر للطيران" بتحقيق صافى أرباح وصل إلى 951 مليون جنيه فى 6 أشهر حيث بعث برسالة شكر وتقدير للعاملين بالشركة على المجهود المبذول منهم.

وجاء نص الرسالة كالتالي :

"بناتى وأبنائى.. أسرة مصر للطيران

يسعدنى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لكم جميعا أبنائى الأعزاء في كافة التخصصات ومواقع العمل المختلفة بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة وعلي رأسكم الطيار الخلوق أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لتحقيق شركتنا الوطنية إنجازا جديدا يضاف للنجاحات التى شهدها قطاع الطيران المدنى خلال الفترة الوجيزة الماضية وهو تحقيق صافى أرباح بلغت 951 مليون جنيها عن الستة أشهر الأولى من العام المالى 2018/2019 والذى يعد إنجازا يتم لأول مرة ليس فقط لأنه يمثل أضعاف ماتم تحقيقه عن نفس الفترة فى عامى 2009و2010 والذى تحقق فيها أفضل عائد مادى لشركات مصرللطيران، ولكن أيضا يوصف بالإنجاز لأنه تحقق فى ظل التحديات والصعوبات التى تشهدها صناعة النقل الجوى خلال الفترة الحالية وظروف مختلفة عن ذى قبل .

وهنا أؤكد أن هذا النجاح جاء بفضل تكاتف جهود جميع القيادات والعاملين بشركتنا الوطنية ، ويعد مؤشراً جيداَ للسياسات التى تطبقها الوزارة وتنتهجها جميع الهيئات والشركات التابعة لها خلال الفترة الحالية.

ولا يفوتني أن أقدم التحية لأسركم الكريمة فهم الجنود المجهولين الرابضين خلفكم شركاء النجاح في هذه المنظومة الكبيرة التي لا تكتمل إلا بهم، وإنني أدعوكم جميعا لبذل المزيد من الجهد و العمل الجاد لتحقيق أفضل النتائج و مضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة

وتأكدوا أن الجهد الذى تبذلونه هو لكم ولأسركم وفخر لأبنائكم من بعدكم فالشركة الوطنيه هى ملك لكل مصري ومن حقكم أن تفخروا أنكم من ابنائها ، فالتحديات كبيرة ولكنها ليست كبيرة على عزم وقوة وأمانة أبناء مصر للطيران، فأبشروا وتيقنوا بأن القادم أفضل بإذن الله .

كما أؤكد أنني علي ثقة في قدرة وكفاءة ابنائي العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل الإرتقاء بقطاع الطيران المدني ولكي يكتبوا بحروف من ذهب تاريخ جديد لهذه الصناعة الهامة ورفع اسم مصر ومصرللطيران عالياً ليظل محلقاً فى سماء العالم .

حفظ الله مصر وشعبها وأيدها ونصرها في كل حين.

الفريق/ يونس المصري

وزير الطيران المدنى "



