شكرا لقرائتكم خبر عن أساتذة القلب بجامعة ميونخ لـ"صبايا": منبهرون بأطباء مصر وهدفنا تطوير الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نيكولاس هاز أستاذ طب قلب الأطفال جامعة ميونخ، إنه سعيد بوجوده بمستشفى وادى النيل لإنقاذ أطفال مصر، مشيراً إلى أنه زار 31 مريضا حتى الآن، ولديه هدف لتحسين وتطوير أداء المستشفى.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "صبايا"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية ريهام سعيد، إلى أنه لا يتم فقط علاج المرضى، ولكن أيضاً يتم تطوير عمليات القلب المفتوح داخل مصر، بالإضافة إلى إجراءات عمليات لم يتم إجراؤها من قبل.

وتابع: "مش باخد فلوس زيادة، إحنا بنيجى لحد عندكم وبناخد زى فلوس ألمانيا، والأطفال غاليين ويستحقون أكتر من كده"، مؤكداً أنه لا يتعامل مع الموضوع كتجارة وسعيد بمساعدة الأطفال وعدد قليل سيعالجون فى ألمانيا هم 10 حالات.

من جانبه أعرب الدكتور يورجين هيولر أستاذ جراحة قلب الأطفال جامعة ميونيخ، عن سعادته وأنه منبهر من تشخص الأطباء المصريين، موضحاً أنه يستطيع أن يجرى 10 عمليات فى مصر بالتعاون مع الأطباء المصريين، وهناك حالات يجب أن تسافر، لأنها حالات معقدة.